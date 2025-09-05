Фестиваль «Теория Ф» в Петербурге представит мир фантастов

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный фантастике и фэнтези.





Фестиваль «Теория Ф» представит мир знаковых российских и зарубежных фантастов, рассказали организаторы. Мероприятие состоится в петербургской библиотеке им. Н. В. Гоголя с 5 по 7 сентября.





«Библиотека Гоголя откроет портал в мир культовых литературных вселенных — от причудливых космических ландшафтов братьев Стругацких и таинственных подводных глубин Беляева до зачарованных лесов Средиземья у Толкина», — говорится в анонсе мероприятия.





В рамках фестиваля гости смогут рассмотреть феномен фэнтези и научной фантастики с разных сторон. Для этого подготовлена обширная программа: литературные встречи, лекции, кинопоказы, мастер-классы, паблик-ток, выставка фанатского творчества и концерт. Посетители также получат возможность пообщаться с авторами, представителями издательств и познакомиться с фандом-сообществами.









Фото: Pixabay