Авторы «Мы из будущего» сняли военное фэнтези «Возвращение Мендыша»

Команда создателей культовой военной дилогии «Мы из будущего» представляет новую работу — военное фэнтези «Возвращение Мендыша».





Полнометражный фильм основан на реальной истории кыргызского солдата Мендыша Омуралиева, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны. Лента соединяет современность и прошлое, превращая память о подвиге в основу для нового взгляда на историю.





В главных ролях снялись блогер и музыкант Gufee Medalin (Михаил Медалин) и молодой актер из Кыргызстана Кымбатбек Алимжанов. В картине также приняли участие Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров и Георгий Петренко.





Сюжет рассказывает о 20-летнем блогере, который, уклоняясь от призыва, неожиданно попадает в загадочную временную петлю. Выбраться из нее ему может помочь только солдат Советской Армии, погибший 80 лет назад, — но лишь после того, как сам парень из будущего окажет бойцу помощь.





Презентация фильма «Возвращение Мендыша» состоится в рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума 9 сентября. Проект представят режиссер-постановщик Павел Игнатов, генеральный продюсер Людмила Кукоба и исполнитель главной роли Михаил Медалин. Картина создана Фондом «Память Побед» и кинокомпанией «Реверсия» при участии создателей известной дилогии «Мы из будущего 1-2».





Съемки проходили в Кыргызстане и Беларуси, где были воссозданы масштабные батальные сцены с участием сотен статистов, исторической техники и декораций довоенного и военного времени.





Фото предоставлено организатором







