XVI Всероссийская конференция по развитию малых городов пройдет в Коломне

В подмосковной Коломне с 17 по 20 сентября 2025 года пройдет XVI Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития».





Мероприятие организовано усилиями правительства Московской области, администрации городского округа Коломна и Российской ассоциации реставраторов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Проведение конференции станет важным практическим мероприятием в рамках подготовки к празднованию 850-летнего юбилея Коломны, рассказали организаторы. В фокусе дискуссий окажутся такие ключевые темы, как благоустройство, создание комфортной городской среды, развитие туристической инфраструктуры, а также реставрация объектов культурного наследия, в частности, памятника федерального значения Коломенский кремль.





В рамках события участники рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе проблемы сохранения исторической городской среды и пути их решения, программы обучения для муниципальных служащих, привлечение общественности и бизнеса, международный опыт и другие.