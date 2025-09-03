Девять композиторов стали победителями Шестого Всероссийского конкурса Avanti

Девять композиторов объявлены победителями Шестого Всероссийского конкурса Avanti.





«Союз композиторов России в шестой раз провел конкурс Avanti. Как и прежде, принять участие в нем могли только профессиональные композиторы, состоящие в Союзе. Жюри конкурса определило победителей в трех номинациях — награды получат 9 авторов», — сообщили организаторы.



Все лауреаты получат денежные премии из общего призового фонда, размер которого в текущем году достиг 2,75 миллиона рублей. Произведения, написанные победителями, будут исполнены на заключительном концерте, который пройдет в Малом зале Московской консерватории в 2026 году.





Работу жюри, которое рассмотрело около 100 заявок, возглавлял художественный руководитель Московской филармонии, народный артист РФ Александр Чайковский. В состав комиссии также вошли Юрий Воронцов, Николай Мажара, Валерий Скобелкин, Андрей Головин и Анатолий Цукер.





Конкурс проводился в трех категориях: сочинение для перкуссии (максимум для трех исполнителей), композиция для солирующего инструмента и струнного оркестра, а также произведение для хора a cappella или с сопровождением не более двух инструментов. Высших наград удостоились: в первой номинации — Валерия Кухта (Санкт-Петербург) с произведением Winding river для вибрафона и маримбы; во второй — Екатерина Шатрова (Казань) за концерт-фантазию для фортепиано и струнного оркестра Ave vita!; в третьей — Екатерина Хмелевская (Москва) с сочинением «Аве, август!» для смешанного хора.









Фото: Pixabay







