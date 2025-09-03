На фестивале китайской культуры в Москве выступит труппа боевых искусств Джеки Чана

В рамках перекрестного Года культуры России и Китая в Санкт-Петербурге и Москве состоится фестиваль китайской культуры.



Как сообщается на сайте Министерства культуры РФ, зрителей ждут выступления труппы боевых искусств «Лун Юнь», основанной в 2006 году известным актером, режиссером, продюсером и мастером боевых искусств Джеки Чаном.





Шоу пройдет на Новой сцене Мариинского театра и на Основной сцене Малого театра .





«Одиннадцать бойцов труппы „Лун Юнь“ чтят сущность боевых искусств, выражая через них свои чувства и представляя кунг-фу как уникальное мастерство. На выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге труппа представит программу „Одиннадцать воинов“», — говорится в анонсе.





Программа спектакля включает пять действий, раскрывающих суть боевых искусств: «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина» и «Праздник». Эта постановка проведет зрителей через историю кунг-фу — от его истоков до современных sophisticated техник.



«В совершенстве владея различными видами китайских искусств, труппа демонстрирует, насколько глубоко принципы кунг-фу укоренены в культуре их страны», — подчеркнули в ведомстве.





Выступление артистов будет сопровождать музыка в исполнении лауреата многочисленных конкурсов, солистки музыкального объединения Цзюнь Тянь Фан Чжан Лу (гуцинь). Данное объединение признано правительством Китая организацией по охране нематериального культурного наследия национального значения.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ















