В кинопарке «Москино» завершились съемки сериала «Солдат по кличке Рекс»

На натурных площадках кинопарка «Москино» завершились съемки сериала «Солдат по кличке Рекс» производства кинокомпании «Тромедиа», сообщили в пресс-службе комплекса.





Для проекта были задействованы локации «Брестская крепость», «Линия обороны. Окопы времен Великой Отечественной войны» и «Глухая деревня».





Режиссер Вадим Саетгалиев высоко оценил возможности кинопарка.





«Работать в кинопарке „Москино“ удобно и выгодно, в нашем военном кино мы сняли там всю окопную часть истории, блиндажи, разрушенный город в декорации „Брестская крепость“ и декорацию „Деревня“. Идея создать такую площадку замечательная и актуальная, она пользуется спросом. В „Москино“ мы сняли 40% фильма, <...> параллельно в других декорациях также шли съемки. Масштабное место с хорошим выбором разных локаций», — рассказал Саетгалиев.





Действие сериала происходит осенью 1943 года. Сюжет рассказывает о том, как советские разведчики спасают раненую немецкую овчарку из вражеской армии и называют ее Рекс. Суровый боевой пес привязывается к новому хозяину, командиру разведроты Громову, и вместе с ним проходит через все тяготы войны, демонстрируя преданность и отвагу. Реконструированные укрепления времен войны с высокой детализацией позволяют достоверно воссоздать условия быта и военных действий.





