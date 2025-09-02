В Узбекистан из лондонской галереи вернут сосуд эпохи Газневидов

Свинцовый сосуд в виде лепестка, созданный в XII-XIII веках, будет репатриирован из лондонской галереи в Узбекистан, сообщила пресс-служба Центра исламской цивилизации в Узбекистане.





«Эта находка, относящаяся к XII-XIII векам, эпохе Газневидов, в настоящее время хранится в галерее Orpheus в Лондоне. <...> Уникальная находка, наконец, возвращается в нашу страну из Лондона», — указано в сообщении на сайте центра.





Отмечается, что в указанную эпоху подобные сосуды были широко распространены и применялись как во время проведения церемониальных обрядов, так и в качестве элемента декора жилых помещений.





В последнее время Узбекистан активно работает над возвращением на родину утраченных культурных артефактов, а также противодействует их незаконному вывозу. В июле Центр исламской цивилизации сообщил о выкупе на аукционах Sotheby’s и Christie’s реликвий, имеющих отношение к исламской культуре и истории страны. Эти предметы долгое время находились в частных коллекциях и музеях.