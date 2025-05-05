Детские духовые оркестры поучаствуют в реконструкции Дня Победы в Москве

Мероприятие пройдет в кинопарке «Москино» и будет организовано департаментом культуры города Москвы совместно с московскими школами искусств.





В Москве детские духовые оркестры примут участие в масштабной исторической реконструкции Дня Победы 9 мая 1945 года.





Гости смогут погрузиться в атмосферу весны 1945 года, прогуляться по улицам стилизованной Москвы сороковых годов и насладиться музыкой Победы. На сцене прозвучат песни военных лет, марши, вальсы и другие памятные мелодии.





В 12:00 на площадке «Москва» выступит сводный оркестр под управлением Михаила Брызгалова, президента Российского духового общества и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В составе оркестра — более 500 юных музыкантов из детских школ искусств, кадеты, сводный хор и танцевальные ансамбли.





Одним из ключевых произведений станет вальс «Синий платочек». Вместе с детскими коллективами в концерте примет участие солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Денис Тепаев.





Мероприятия также включены в фестиваль духовой музыки «Фанфары Победы – 2025», который проводится Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Семья».





8 мая концертная программа с участием духовых оркестров также пройдет в Национальном центре «Россия».









Фото предоставлено организатором