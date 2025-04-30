Шэньчжэньский театр оперы и танца представит спектакль в Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду и четверг пройдут выступления труппы Шэньчжэньского театра оперы и танца.



Петербургскому зрителю коллектив из Китая представит танцевальную драму «Вин Чун: легенда о мастере кунг-фу».



Организаторы отметили, что предстоящие выступления станут значимым событием для России и Китая и будут служить укреплению уз дружбы, поддерживать активный культурный обмен между странами.



«Вин Чун: легенда о мастере кунг-фу» — танцевальная драма, объединяющая боевые искусства и танец. В уникальном спектакле соединились не только зрелищные постановочные бои и яркая хореография, но и разные эпохи, позволяя зрителям познакомиться с жизнью Китая конца XX века и заглянуть в глубины его культурного наследия», — говорится в анонсе представления.









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