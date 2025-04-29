Стали известны финалисты Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева

29.04.2025
Объявлены финалисты второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.
В этом году на премию поступило почти 800 заявок со всей страны.
Список финалистов Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева объявила во вторник Елена Харламова, директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ.
Из 16 номинаций почти половина касается конкретных людей, работающих в музейной сфере — от руководителей до смотрителей музеев.
Среди учреждений в число финалистов вошли Владимиро-Суздальский музей-заповедник, музей Палехского искусства в Ивановской области, историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» в Республике Башкортостан, музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге, Музей архитектуры и другие.
Церемония награждения состоится 21 мая в Малом театре.