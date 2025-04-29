Василий Церетели назначен и.о. президента Российской академии художеств

Вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели назначен исполняющим обязанности президента академии, сообщает пресс-служба учреждения.



«Президиум Российской академии художеств на заседании 29 апреля 2025 года назначил вице-президента Церетели Василия Зурабовича исполняющим обязанности президента до проведения общего собрания членов академии, на котором пройдут выборы президента», — указано в сообщении.



Василий Церетели сменил на руководящем посту своего деда Зураба Церетели, который ушел из жизни 22 апреля на 92-м году жизни.



В академии сообщили, что внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств назначено на 19 мая.









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