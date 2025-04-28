В парке «Зарядье» откроется выставка «И увидел я новое небо и новую землю»

В Москве 29 апреля откроется совместная выставка проекта «Русский стиль» и парка «Зарядье».



Выставка получила название «И увидел я новое небо и новую землю» и рассказывает о человеке на войне.



«Это выставка о человеке на войне: о штурмовике, который делал свою работу в посадках под Донецком в 2024 году, о пехотинце, зацепившемся за мерзлую землю в полузасыпанных окопах под Москвой в 1942 году, о том, как солдат проходит сквозь войну. О том, как русский человек пишет историю Родины», — говорится в анонсе мероприятия.



В экспозицию вошли работы современных русских художников. На выставке представлена живопись, цифровое искусство, видеоарт, картины на бронеплитах проекта «Сталь».



Кураторами выставки выступают художники Антон Беликов и Светлана Чепрова.





На фото работа Екатерины Кучевской "Сила рода"