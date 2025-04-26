Ольга Любимова представила Россию на похоронах Папы Римского

26.04.2025

Ольга Любимова представила Россию на похоронах Папы Римского
Министр культуры России Ольга Любимова по поручению президента России представила страну на похоронах Папы Римского.

Об этом говорится в сообщении министра культуры, опубликованном в Telegram.

«Заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей. В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств», — указано в сообщении.

Глава Минкультуры сообщила, что от Русской православной церкви в Ватикан приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

«После заупокойной мессы, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан кардинальской коллегии, папский гроб отправился из Ватикана по центру Рима к месту захоронения Святого Отца — базилике Санта-Мария-Маджоре», — рассказала Ольга Любимова.

Министр культуры добавила, что в Италии из-за смерти понтифика объявлен пятидневный траур — отменены спортивные и развлекательные мероприятия.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova