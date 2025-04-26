Ольга Любимова представила Россию на похоронах Папы Римского

Министр культуры России Ольга Любимова по поручению президента России представила страну на похоронах Папы Римского.



Об этом говорится в сообщении министра культуры, опубликованном в Telegram.



«Заупокойная месса по понтифику прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей. В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств», — указано в сообщении.



Глава Минкультуры сообщила, что от Русской православной церкви в Ватикан приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.



«После заупокойной мессы, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан кардинальской коллегии, папский гроб отправился из Ватикана по центру Рима к месту захоронения Святого Отца — базилике Санта-Мария-Маджоре», — рассказала Ольга Любимова.



Министр культуры добавила, что в Италии из-за смерти понтифика объявлен пятидневный траур — отменены спортивные и развлекательные мероприятия.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova