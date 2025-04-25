В Союзе писателей презентовали учебное пособие по военной истории России

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Презентация прошла в ходе пресс-конференции в Союзе писателей России. Пособие по военной истории вышло в трех книгах, синхронизированных со школьной программой по истории.«Это учебник, который полностью синхронизирован со школьным курсом истории Отечества. Дополнительные материалы более глубоко рассказывают о военной истории России. Они представлены учеными Российского военно-исторического общества. Прекрасное дополнительное пособие, особенно для кадетских классов, кадетских корпусов, ну и, собственно, для всех школьников», — рассказал Мединский.Глава РВИО добавил, что источниками для пособия стали документы и издания, представленные в том числе в библиотеке военного историка РВИО. Пособие одобрено Минпросвещения России.Кроме того, состоялась презентация книжной серии «История Армии России» в 10 томах. Серию выпускает издательство «Эксмо» при поддержке РВИО. Книжная серия будет издаваться в течение трех лет. В 2025 году выйдут тома «Армия Победы. Великая Отечественная война» и «Княжеские дружины. От Рюрика до Дмитрия Донского».Мединский рассказал, что каждый том серии посвящен определенному периоду развития армии. Другим значимым событием в преддверии 80-летия Победы стал выход научного издания «Великая Победа народов Советского Союза: 1941—1945 год».«Впервые за 35 лет академические институты всех стран СНГ прислали свои монографии, посвященные участию их стран в Великой Отечественной войне. Нам долгие годы не удавалось этого сделать. Благодаря усилиям Института всеобщей истории, академика Александра Чубарьяна выходит вот эта книга, которая дает представление о вкладе в Победу каждого из советских народов государств СНГ», — отметил Владимир Мединский.