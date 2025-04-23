Ольга Любимова: взаимодействие России и Израиля в сфере культуры активно развивается

Ольга Любимова в среду, 23 апреля, встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в России Симоной Гальперин. Об этом глава Минкультуры РФ сообщила в телеграм-канале.



Министр культуры выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между профессиональными сообществами двух стран.



«Взаимодействие между нашими странами успешно развивается в разных сферах культуры», — отметила Любимова.



Глава ведомства сообщила, что пригласила израильских коллег принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.



На встрече обсуждалось взаимодействие России и Израиля в сфере кинематографа. По словам министра, взаимодействие молодых кинематографистов двух стран активно развивается.



«Студенты израильской Школы кино и телевидения регулярно принимают участие в Международном студенческом фестивале ВГИКа, а в этом году работы выпускников Академии искусств „Бецалель“ были представлены на фестивале „Анимамаркет“ в Санкт-Петербурге», — сообщила Ольга Любимова.



Кроме того, участники встречи обсудили театральное взаимодействие. Сообщалось о предстоящих гастролях в Израиле Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Коллектив представит постановку «Чайка. Балетная история».





Фото: t.me/olga_b_lyubimova