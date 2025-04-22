В Сочи стартовали съемки мелодрамы «Будь моим парнем»

Главные роли в комедийно-авантюрной мелодраме сыграют Евгений Кулик и Саша Бортич.





Курьер Паша из Сочи накануне своей свадьбы задумывается о том, что было бы, если бы он пять лет назад подарил цветы начинающей актрисе Яне. Сегодня она — суперзвезда. Эта мысль не дает ему покоя, и на мальчишнике он решает проверить, что произойдет, если он все-таки подарит ей цветы.





Режиссер фильма — Сергей Наумов, известный по картинам «Елки 9» и «Оливье и роботы». Кулик также выступает шоураннером проекта.





В фильме снимаются Александра Ребенок, Даниил Воробьев, Алексей Кривеня, Ольга Виниченко и Евгений Харитонов.





«Будь моим парнем» готовится к кинотеатральному показу, а затем станет эксклюзивом онлайн-кинотеатра Kion.









Фото: KionFilm / Kulik Production