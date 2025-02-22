Ансамбль танца «Лезгинка» впервые выступил в Омане

Государственный академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка» из Дагестана впервые выступил в Султанате Оман.





Коллектив выступил в Омане в рамках культурного проекта «Русские сезоны». Об этом сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.





По словам Бутаевой, выступление «Лезгинки» в Омане стало важным событием, позволившим представить культуру Дагестана и России через язык танца.





Художественный руководитель ансамбля Джамбулат Магомедов отметил, что зал был переполнен, а зрители встречали каждый номер овациями. Он подчеркнул, что кавказский темперамент, зажигательные ритмы и мастерство артистов произвели огромное впечатление на оманскую публику.





«Русские сезоны» — масштабный проект, направленный на популяризацию российской культуры за рубежом. Он был инициирован правительством России и Министерством культуры РФ. В рамках проекта в разных странах в течение года проходят гастроли ведущих российских творческих коллективов, выставки из крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры фильмов, ледовые и цирковые шоу и другие мероприятия.









Фото: пресс-служба Минкультуры России