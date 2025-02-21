В Софии открылась выставка в честь 80-летия Победы

В Болгарии открылась выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Проект «Вооружены любовью. Артисты на войне» представлен в Русском доме в Софии.





Выставка демонстрирует уникальные фотографии, рассказывающие о солдатах, которые, преодолев тяготы войны, стали известными артистами и режиссерами.





Проект рассказывает об актерах, музыкантах, певцах, танцорах, чтецах, которые в составе регулярных частей Красной Армии, театральных и концертных бригад участвовали в Великой Отечественной войне. Их миссия заключалась в поддержании боевого духа армии и флота.





Первыми посетителями выставки стали ученики школы при Посольстве России в Болгарии. Выставка будет открыта для всех желающих до конца мая.









Фото: пресс-служба Россотрудничества