Фестиваль Signal раскрыл первых артистов лайнапа

Фестиваль электронной музыки Signal назвал первых артистов из лайнапа 2025 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на организаторов.





Концепция грядущего события основана на понятии «сингулярность». Представители фестиваля отметили , что организаторы приглашают сбежать из города в сотворенную природой и человеком среду, где не работают объективные закономерности.





Гости фестиваля соберутся в Никола-Ленивце в Калужской области с 14 по 18 августа. Здесь на восьми сценах выступят более 300 артистов, включая Atom™, Raster-Noton, Murcof, Nocow, Nikita Zabelin, и Séxstasy. Также зрители увидят выступления Soft Blade, Pompeya, Хадн Дадн, LAVBLAST, Буерака, Mihai Pol и других коллективов.









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