Выставка об исследовании национальных традиций откроется в Историческом музее

В Государственном историческом музее (ГИМ) 5 марта стартует выставка «Свояси. Путь современного русского искусства», посвященная национальным традициям в декоративно-прикладном творчестве.





В пресс-релизе отметили, что каждый год выставка задает новый вектор для размышлений о том, какие образы коллективной памяти становятся актуальными в жизни современного человека. Экспозиция последовательно расширяет горизонты исследования культурного кода, живущего в России.





Тематика выставки сосредоточена на доме как пространстве бытия. Организация экспозиции следует архитектурной структуре традиционной избы, включая такие элементы, как крыльцо, сени, горница, сусеки и красный угол. Проект направлен на выявление функционального назначения каждого из этих пространств.





Пресс-служба музея подчеркнула важность семиотики домашнего пространства. На Русском Севере дом называли «хоромы», что подчеркивало его сакральный статус. Это место хранит самое ценное для человека и обладает четкой структурой, наполненной символикой, отражающей отношения человека с природой, предметным миром и окружающими.





Выставка «Свояси» стала третьей частью проекта, исследующего национальные традиции в области современного искусства. Все экспонаты нового проекта ранее не демонстрировались широкой аудитории. Выставка будет открыта до 11 августа 2025 года.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва