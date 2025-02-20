Новый альбом Валерии «Исцелю» станет завершающим

20.02.2025

Новый альбом Валерии «Исцелю» станет завершающим
В апреле состоится релиз нового альбома Валерии.

Пластинка станет завершающей в музыкальной карьере певицы, сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин подчеркнул, что этот альбом выйдет 11 апреля и будет полностью сольным. Альбом станет последним в творчестве Валерии. Пригожин добавил, что музыкальным продюсером проекта выступил сын Валерии Артемий.

Первый сингл альбома «Ураган» был выпущен 31 января. Второй сингл планируется представить 7 марта.

На вопрос о возможных концертах Валерии в апреле, Пригожин ответил, что пока нет точной информации, но после выхода альбома планируется его презентация.


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