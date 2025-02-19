Умер один из основоположников африканского кинематографа

В Бамако на 84-м году жизни скончался Сулейман Сиссе, один из основоположников африканского кинематографа. Эту новость сообщила дочь режиссера Мариам Сиссе.





В беседе с AFP она выразила глубокую скорбь. Мариам отметила, что отец посвятил свою жизнь служению родной стране, кино и искусству.





Сиссе должен был возглавить жюри киноконкурса на 29-м фестивале Fespaco, который стартует 22 февраля в Уагадугу, столице Буркина-Фасо.





В 1969 году он завершил обучение в ВГИК и вернулся в Мали, где начал карьеру оператора в кинослужбе министерства информации. В 1987 году его фильм «Свет» был удостоен приза жюри Каннского кинофестиваля, а в 2023 году Сиссе получил специальный приз фестиваля за достижения в области кино. Он снял шесть полнометражных фильмов, преимущественно на языке бамбара. С 1997 года режиссер также занимал пост председателя Ассоциации работников кино и аудиовизуальных коммуникаций Западной Африки.









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