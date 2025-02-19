Завершились съемки комедийного сериала «Знахарь»

В Сочи завершились съёмки комедийного сериала «Знахарь».



Проект расскажет историю водителя скорой помощи Кости, который из-за долгов и кредитов уезжает из Москвы. В южной станице его по ошибке принимают за врача, и Косте приходится притворяться знахарем, чтобы решить финансовые проблемы.





Производством сериала занималась Кинокомпания 1—2—3 Production по заказу телеканала ТНТ. Продюсерами выступили Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и другие. Режиссёр картины — Никита Андриенко, сценарий написали Иван Баранов, Эмиль Аскеров и Сергей Нежданов.





В главных ролях снялись Денис Васильев, Катерина Ковальчук, Николай Фоменко и другие известные актёры. Премьера сериала состоится на телеканале ТНТ.









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