ГИМ представит тематические экскурсии и квест ко Дню защитника Отечества

21 февраля Государственный исторический музей (ГИМ) и Музей отечественной войны 1812 года проведут ряд тематических экскурсий и квестов, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ГИМ.





В залах Исторического музея пройдет экскурсия под названием «Власть и воинство в Средневековой Руси», которая продемонстрирует значимость армии в защите государства с эпохи Святослава Игоревича до реформ полков нового строя при Алексее Романове. Также будет доступна экскурсия «Воины и оружие древнего мира: борьба за власть и жизнь», где расскажут о становлении профессионального воинского сословия в России.





Экскурсия «Военные победы Российской империи» представит достижения страны на полях сражений с XVIII по XIX века. В пресс-службе отметили, что посетителям покажут уникальные реликвии, включая личные вещи и награды известных полководцев и флотоводцев, а также другие памятники, подтверждающие военные триумфы Российской империи. Экскурсия «Триумфы правления Екатерины II в искусстве фарфора» познакомит гостей с скульптурными композициями Берлинской и Мейсенской мануфактур, а также элементами сервизов графа Алексея Орлова-Чесменского.





В ГИМ также запланированы экскурсии «Ратная слава Московской Руси XVI-XVII веков», «О героях былых сражений. Памятники XVIII-XIX веков рассказывают…», «Орден святого Георгия», «На страже Отечества: реформы в военном деле России в XVIII веке» и музейное занятие «О русском царе Петре Алексеевиче и его делах». Кроме того, на квесте «Защитники Русской земли» участники смогут получить специальные призы за правильные ответы на вопросы о достижениях прошлого.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва