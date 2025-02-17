Бывший житель Волгограда представит Армению на «Евровидении»

17.02.2025

Бывший житель Волгограда представит Армению на «Евровидении»
Паргев Варданян, выпускник школы № 129 Дзержинского района Волгограда, станет представителем Армении на международном фестивале «Евровидение — 2025». Об этом сообщило издание Armenia Today в своем Telegram-канале.

Варданян одержал победу в финале национального отбора, где соревновались 12 исполнителей. На конкурсе он исполнит композицию под названием Survivor. Финал «Евровидения — 2025» запланирован на 17 мая в швейцарском Базеле.

Паргев Варданян родился в Армении, но в детстве вместе с семьей переехал в Волгоград. В этом городе он окончил школу № 129 и создал свой творческий коллектив The Edge Chronicles, который исполняет музыку в жанре инди-фолк.


Фото: Pixabay.com