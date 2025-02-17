Бывший житель Волгограда представит Армению на «Евровидении»

Стороны будут развивать партнерство в том числе в сфере патриотического воспитания молодежи.
Паргев Варданян исполнит песню Survivor.
Посетители увидят облигации 1901 года, купоны различных обществ и другие экспонаты.
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения прадеда министра культуры России, народного артист...
Правозащитники из группы «Радетель» обратились в городской комитет по культуре и к губернатору Алекс...
Стороны будут развивать партнерство в том числе в сфере патриотического воспитания молодежи.
Паргев Варданян исполнит песню Survivor.
Посетители увидят облигации 1901 года, купоны различных обществ и другие экспонаты.
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения прадеда министра культуры России, народного артист...
Правозащитники из группы «Радетель» обратились в городской комитет по культуре и к губернатору Алекс...
Проект «Буквальные связи» откроется 12 марта.
В рамках аукциона будут разыграны лоты от РГБ, в том числе патронажные издания и скульптуры, а также...
Артистка, известная ролями в кино и сериалах, умерла незадолго до своего 80-летия.
Кинематографист скончался, не дожив 11 месяцев до своего столетнего юбилея.
Фестиваль пройдет с 5 по 9 марта в Ханты-Мансийске.
Премию проводит Всемирный клуб петербуржцев.
Речь идет о полотнах «Портрет Андрюши» Анатолия Левитина и «На цветочном хозяйстве» Михаила Добронра...
Ресурс объединит данные из всех регионов.
Этап включал противоаварийные работы на водонапорной башне XIX века. ...
В парке прошли разнообразные мероприятия, включая обзорные и тематические экскурсии, исторические и ...
С 2018 года фестиваль является постоянно действующим культурным проектом Республики Крым.
Мероприятие пройдет 21 февраля.
Фестиваль пройдет в Новосибирске с 14 по 21 июня.
Проект проводится уже в шестой раз.
На марафоне будут представлены более 40 документальных и художественных фильмов, включая 22 коротком...
17.02.2025