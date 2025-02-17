Директор РГБ представит эксклюзивные книжные лоты на благотворительном аукционе

В Доме Пашкова 19 февраля состоится благотворительный аукцион уникальных лотов, организованный Российской государственной библиотекой (РГБ) при поддержке Минкультуры России. Директор Ленинской библиотеки Вадим Дуда представит участникам аукциона разнообразные лоты, включая редкие издания и скульптуры, нуждающиеся в реставрации.





Организаторы аукциона отметили, что на мероприятии представят не только патронажные издания, но и проекты, направленные на популяризацию чтения и просвещение. В числе уникальных предложений будут редкие книги из фондов главной библиотеки страны, которые требуют восстановления, передает ТАСС.





Аукцион пройдет в рамках события «Премия Москвы 2025», организованного федеральным журналом «Авторский проект. Первые лица». В этом событии примут участие представители бизнес-сообществ и культурных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, Сочи и Краснодара.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва