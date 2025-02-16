Кирилл Крок обратился к департаменту культуры Москвы из-за стрип-шоу на сцене фольклорного центра «Москва»

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок обратился к департаменту культуры Москвы из-за спектаклей на сцене «Фольклорного центра „Москва“».



По словам руководителя, в государственном учреждении культуры ведутся показы недопустимых для госучреждения шоу.



«На сцене в центре установлен шест, как в стриптиз-баре, полуголые танцоры, вызывающие наряды и другие яркие атрибуты подобных мероприятий в ночных клубах и барах, на сцене государственного учреждения культуры», — опубликовал Кирилл Крок пост в соцсетях.



Кирилл Крок рассказал, что учредителем центра является департамент культуры Москвы, а создавался он как «Всероссийский фольклорный центр Л. Рюминой» для развития русского фольклорного искусства. После смерти Рюминой на должность худрука был назначен Сергей Нечаенко.



«У меня вопрос к Департаменту культуры города Москвы: Уважаемые коллеги, как такое мероприятие может проходить на сцене «Фольклорного центра „Москва“? Состковывается ли данное мероприятие с Указом Президента № 809 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей? Как вообще такое может быть? В афише Центра этого мероприятия нет, а на ресурсах этого шоу мы четко видим адрес место проведения», — написал Кирилл Крок.





По словам руководителя, руководство центра превратило учреждение в личную вотчину для зарабатывания денег, а помещения для уникальной певческой школы Владимира Девятова в центре не нашлось.

«Самая известная, уникальная фольклорная школа, стараниями Департамента культуры Москвы и дельца Нечаенко уничтожена, бюджет этой детской школы искусств лихо „влит“, а это 30 млн. Руб. в бюджет фольклорного центра, на сцене которого допустимы такие мероприятия, билеты на концерты и спектакли не продаются, а для детей из школы Девятова места нет», — написал Крок.









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