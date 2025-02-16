В Великобритании объявят лауреатов премии BAFTA

В воскресенье будут объявлены имена лауреатов премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).



78-я церемония награждения, которую вновь проведет шотландский актер Дэвид Теннант, состоится в лондонском центре искусств «Саутбэнк».





Лидером по числу номинаций стала драма Эдварда Бергера «Конклав» (2024), представленная в 12 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана». За звание лучшего фильма также будут бороться «Бруталист» (2024) Брэйди Корбе, «Эмилия Перес» (2024) Жака Одиара и «Боб Дилан: Никому не известный» (2024) Джеймса Мэнголда.





Среди претендентов на звание лучшего актера Тимоти Шаламе, Рэйф Файнс, Эдриан Броуди, Колман Доминго, Себастиан Стэн и Хью Грант. В категории «Лучшая актриса» представлены Майки Мэдисон, Карла Гаскон, Марианн Жан-Батист, Деми Мур, Сирша Ронан и Синтия Эриво.





За лучшую режиссуру будут бороться Эдвард Бергер, Жак Одиар, Брэйди Корбе, Дени Вильнев, снявший «Дюна: Часть вторая» (2024), и Корали Фаржа, режиссер «Субстанции» (2024). В номинации «Лучшая актриса второго плана» выдвинуты Изабелла Росселлини, Селена Гомес, Зои Салдана, Фелисити Джонс, Ариана Гранде и Джейми Ли Кертис.





Российский актер Юра Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» (2024). В шорт-лист также вошли Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Кларенс Маклин. Однако Марк Эйдельштейн, сыгравший в «Аноре», не попал в окончательный список. Это первый случай с 2018 года, когда российский фильм попал в число номинантов премии.









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