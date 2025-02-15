Продолжение «Бэтмена» начнут снимать в конце 2025 года

Артистка решила взять перерыв, чтобы переосмыслить свой жизненный путь.
Об этом сообщил Роберт Паттинсон на премьере фантастической чёрной комедии «Микки 17».
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Экспозиция музея в Тампере будет посвящена отношениям Финляндии с Россией и Советским Союзом.
Фотопроект приурочен ко Дню памяти россиян, принимавших участие в боевых действиях за пределами стра...
Артистка решила взять перерыв, чтобы переосмыслить свой жизненный путь.
Об этом сообщил Роберт Паттинсон на премьере фантастической чёрной комедии «Микки 17».
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Экспозиция музея в Тампере будет посвящена отношениям Финляндии с Россией и Советским Союзом.
Фотопроект приурочен ко Дню памяти россиян, принимавших участие в боевых действиях за пределами стра...
Артистка умерла на 98-м году жизни.
Глава правительства отметил влияние учебного заведения на становление национальной культуры и искусс...
Певец сообщил, что выступление якобы планируется в Москве в конце лета — начале осени 2025 года.
Окончательное решение будут принимать организаторы форума.
Пятьсот экземпляров переведенной книги были переданы Национальной библиотеке Танзании.
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Организатором мероприятия выступит РОСИЗО при поддержке Минкультуры России.
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Стороны достигли согласия по ключевым мероприятиям в рамках визита министра культуры России Ольги Лю...
15.02.2025