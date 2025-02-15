Продолжение «Бэтмена» начнут снимать в конце 2025 года

Съёмки продолжения «Бэтмена» стартуют в конце 2025 года.





Об этом сообщил актер Роберт Паттинсон на премьере фантастической чёрной комедии «Микки 17».





Актёр высказал мнение, что сиквел начнут снимать в конце 2025 года.





«Я знаю, о чём будет фильм, но пока не могу раскрыть детали. Это очень круто и волнительно», - сказал актер.





Объявление о начале съёмок последовало после того, как студия Warner Bros. перенесла дату выхода картины со 2 октября 2026 года на 1 октября 2027 года.









Фото: постер Warner Bros.