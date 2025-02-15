Бывший Музей Ленина в Финляндии начинает работать как Музей отношений с Россией

В Финляндии с 15 февраля откроется Музей восточных отношений Nootti, который ранее был музеем Ленина. Об этом сообщает Yle.





Экспозиция музея в Тампере будет посвящена отношениям Финляндии с Россией и Советским Союзом. Она охватит период от революции в России и обретения Финляндией независимости до её вступления в НАТО. В музее будут представлены материалы о трансграничной истории, дипломатических отношениях между двумя странами, а также о Советском Союзе и современной России.





Название Nootti (Нота) связано с дипломатической корреспонденцией, выражающей недовольство или комментарий другому государству. По словам директора музея Калле Каллио, это выражение символизирует критические моменты в отношениях между Финляндией и Россией, такие как ноты, получаемые из Москвы. П





Каллио отметил, что музей, основанный в 1946 году Финско-советским обществом, работал в Доме рабочих Тампере 78 лет и был закрыт 3 ноября 2024 года. По его словам, старое название музея больше не соответствовало содержанию выставки, а также возникли трудности с финансированием.





После войны Финляндия стремилась показать Советскому Союзу изменение направления своей внешней политики. Для этого было создано несколько учреждений, включая Музей Ленина, который стал одной из ключевых площадок для восточной политики. Во время «холодной войны» музей посещали все ключевые советские лидеры, а после распада Советского Союза он превратился в своеобразное культовое сооружение. В 2016 году музей был полностью отремонтирован, но его название осталось неизменным, хотя экспозиция стала более критичной к болевым точкам советской истории.











