«Балтийский дом» представил первую в 2025 году премьеру

Театр-фестиваль «Балтийский дом» открыл новый театральный сезон в 2025 году премьерой спектакля «Пигмалион», основанного на знаменитой пьесе Бернарда Шоу. Постановку осуществила заслуженная артистка России Наталья Индейкина. Ближайшие показы запланированы на 15 и 23 февраля, сообщает пресс-служба театра.





В спектакле Хиггинс произносит фразу, ставшую ключевой темой постановки: «Наш век — это век выскочек». Индейка объясняет, что выскочки представляют собой людей с огромной жизненной энергией, которые стремятся изменить мир, не обращая внимания на тех, кто застрял в своих привычках и правилах. Она подчеркивает, что, несмотря на талант Хиггинса, он живет в ограниченном и безжизненном пространстве. Элиза же оказывается гораздо более интересной и доброй личностью по сравнению с его окружением. Режиссер добавляет, что истинная ценность личности не определяется качеством произношения.





Художественное оформление спектакля разработала Елена Вершинина, известная художница и пятикратный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Она стала лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в 2024 году за костюмы к опере «Гугеноты» Мариинского театра. Тандем Натальи Индейкиной и Елены Вершининой уже знаком зрителям «Балтийского дома» благодаря «Пиковой даме», премьера которой состоялась в сентябре 2023 года, — спектакль стал фаворитом среди обладателей Пушкинской карты.





«Пигмалион» остается самой известной пьесой Бернарда Шоу. Ее название иронично отсылает к древнегреческому мифу о скульпторе, который влюбился в свое творение. Несмотря на то что пьеса была написана более ста лет назад, ее юмор остается актуальным, а сюжет продолжает привлекать внимание зрителей, отметили в «Балтийском доме».









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