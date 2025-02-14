XVII Внеочередной съезд Союза писателей России состоится 27 февраля

В Доме Пашкова 27 февраля состоится XVII Внеочередной съезд Союза писателей России. Информация опубликована на официальном сайте организации.





Основной задачей съезда является принятие Декларации о создании единой платформы для профессиональных литераторов в рамках Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».





На мероприятие приглашены известные деятели литературы и культуры, включая Владимира Мединского, Сергея Лаврова, Александра Бастрыкина, а также героев России — писателей Максима Бахарева и Растема Клупова, Героя Труда Исхака Машбаша, президента Российского книжного союза Сергея Степашина и руководителей творческих союзов России Никиту Михалкова, Владимира Машкова, Александра Ковальчука и других. Список участников будет пополняться.





В съезде примут участие представители всех региональных отделений Союза писателей России.





Ожидается, что в ходе XVII Внеочередного съезда будут рассмотрены и внесены изменения в структуру Союза писателей России для усиления взаимодействия с государственными структурами. Также планируется решение других актуальных вопросов, связанных с развитием отечественной литературы на современном этапе.









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