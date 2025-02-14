XVII Внеочередной съезд Союза писателей России состоится 27 февраля

14.02.2025

XVII Внеочередной съезд Союза писателей России состоится 27 февраля
В Доме Пашкова 27 февраля состоится XVII Внеочередной съезд Союза писателей России. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Основной задачей съезда является принятие Декларации о создании единой платформы для профессиональных литераторов в рамках Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

На мероприятие приглашены известные деятели литературы и культуры, включая Владимира Мединского, Сергея Лаврова, Александра Бастрыкина, а также героев России — писателей Максима Бахарева и Растема Клупова, Героя Труда Исхака Машбаша, президента Российского книжного союза Сергея Степашина и руководителей творческих союзов России Никиту Михалкова, Владимира Машкова, Александра Ковальчука и других. Список участников будет пополняться.

В съезде примут участие представители всех региональных отделений Союза писателей России.

Ожидается, что в ходе XVII Внеочередного съезда будут рассмотрены и внесены изменения в структуру Союза писателей России для усиления взаимодействия с государственными структурами. Также планируется решение других актуальных вопросов, связанных с развитием отечественной литературы на современном этапе.


Фото: Pixabay.com