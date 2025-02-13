Движение «Союз 24 февраля» разработало программу развития русской литературы

Патриотическое движение литераторов «Союз 24 февраля» анонсировало запуск своей новой программы развития отечественной литературы под названием «Русский литературный прорыв». Литераторы подчеркнули, что данная программа ориентируется на приоритет национальных интересов, сохранение традиционных ценностей и борьбу с деструктивными идеологиями.





Среди ключевых целей программы выделяются поддержка отечественных авторов и произведений, которые формируют гражданско-патриотическое сознание, а также создание инфраструктуры для обеспечения доступности качественной литературы по всей территории России. Участники движения также акцентируют внимание на укреплении роли литературы как инструмента «мягкой силы» на международной арене.





В рамках своей инициативы «Союз 24 февраля» предлагает создать государственную систему книгоиздания и книгораспространения. Кроме того, они выдвигают идеи о разработке стандарта для независимого книжного магазина «Умный книжный», а также программ «Земский работник литературы» и «Поэт при университете». Литераторы считают важным внедрение разумного государственного заказа, подчеркивая, что их принцип заключается в создании, а не в запрете.





Также в программе содержатся предложения по развитию детской литературы и ее защите от негативных влияний. Литераторы отмечают, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение уровня критики, редакторских и писательских компетенций, что происходит на фоне коммерциализации рынка. Они подчеркивают необходимость срочных мер по реформированию этой важной отрасли культуры, иначе страна может потерять профессиональную литературу и необходимые компетенции в данной области. Эти проблемы и стали основой для предложений «Союза 24 февраля».





Стоит отметить, что «Союз 24 февраля» был основан в феврале прошлого года и объединяет несколько десятков российских литераторов, среди которых Дмитрий Артис, Даниэль Орлов, Игорь Караулов, Алексей Остудин, Александр Пелевин, Ольга Погодина-Кузмина и Дмитрий Филиппов.









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