В Театре Ермоловой опровергли информацию об онкологии у Олега Меньшикова

13.02.2025
В Театре Ермоловой опровергли информацию, распространенную в СМИ, об онкологическом заболевании у актера Олега Меньшикова.
В отделе по связям с общественностью учреждения сообщили, что заявления об онкологии у артиста являются ложными.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что у Меньшикова выявили тяжелое заболевание, и он проходит специальную терапию. Отмечалось, что из-за лечения артист сильно похудел.
«Новость, распространенная утром 13 февраля Telegram-каналом Mash, о „заболевании“ Олега Меньшикова — полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно», — приводит
агентство ТАСС слова представителя театра.
В учреждении добавили, что все спектакли с участием Меньшикова идут в соответствии с афишей.
Фото: кадр видео