Анимационный фильм «Мемуары улитки» выйдет в российский прокат 27 февраля

В российских кинотеатрах 27 февраля состоится долгожданный релиз анимационного фильма «Мемуары улитки». Это вторая полнометражная работа Адама Эллиота, признанного мастера анимации и обладателя премии «Оскар» за короткометражный фильм «Харви Крампет» (2004).





В новом фильме зрители познакомятся с горько-сладкими воспоминаниями Грейс Падл, одинокой женщины, которая делится непростой историей своей жизни через призму скромной садовой улитки по имени Сильвия.





Для озвучивания ключевых персонажей Адам Эллиот вновь собрал звездный состав. В фильме звучат голоса таких известных актеров, как Сара Снук, Эрик Бана, Джеки Уивер и Доминик Пинон.





Российская премьера «Мемуаров улитки» пройдет 25 февраля в кинотеатрах «Синема Парк Мосфильм» в Москве и «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.









Фото: Кадр из фильма «Мемуары улитки»