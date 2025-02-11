В храме Святителя Николая простятся с Олегом Стриженовым

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым состоится 12 февраля в 12:30 по московскому в храме Святителя Николая на Трех Горах. Сын актера, Александр Стриженов, сообщил ТАСС, что все желающие смогут прийти на отпевание и прощание с отцом.





Наследник артиста отметил , что в храме запрещено проводить фото- и видеосъемку. Александр добавил, что место захоронения Олега Александровича пока не определено, но рассматриваются варианты Новодевичьего и Троекуровского кладбища.





Олег Стриженов скончался 9 февраля в больнице на 96-м году жизни. Эту информацию подтвердила его жена, Лионелла Стриженова. Она не уточнила причину смерти. Ранее источник, близкий к артисту, сообщил о том, что прощание и похороны запланированы на 12 февраля.









Фото: YouTube