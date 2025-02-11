Начался ежегодный конкурс «Куратор и точка»

Стартовал ежегодный конкурс «Куратор и Точка», сообщили в Минкультуры России. Заявки на участие принимаются до 11 марта.





Минкультуры России и Российская государственная библиотека проводят конкурс для точек концентрации талантов и их кураторов в рамках проекта «Гений места». Состязание проходит каждый год.





Принять участие можно в таких номинациях, как «Куратор года», «Лучшая городская точка концентрации талантов», «Лучшая сельская точка концентрации талантов», «Лучший креативный проект для широкой аудитории», а также «Лучший детский креативный проект».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал