Начался ежегодный конкурс «Куратор и точка»

Участники сразятся в пяти номинациях.
В рамках мероприятия будут представлены творческие проекты, переосмысляющие хохломскую роспись как н...
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Цель проекта — поддержать участников специальной военной операции и их семьи.
Куратором проекта выступает Влада Просвиркина.
Участники сразятся в пяти номинациях.
В рамках мероприятия будут представлены творческие проекты, переосмысляющие хохломскую роспись как н...
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Цель проекта — поддержать участников специальной военной операции и их семьи.
Куратором проекта выступает Влада Просвиркина.
Форум стал крупнейшим архитектурным событием в мире.
Экспозиция включает более 150 шедевров, созданных основателями и участниками московского фотоклуба «...
Выставка, посвященная летчикам Великой Отечественной войны, откроется 25 февраля.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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В своих публикациях музыкант не указывает информацию о том, что в России является иностранным агенто...
Об этом говорилось на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с главой республики Олегом Ни...
Пианист выйдет на сцену Петербургской филармонии 11 февраля.
11.02.2025