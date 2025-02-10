Ольга Любимова и Игорь Шувалов обсудили подготовку к 125-летию со дня рождения Козловского

Министр культуры России Ольга Любимова вместе с председателем «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым провела заседание по подготовке к празднованию 125-летия со дня рождения Ивана Семеновича Козловского. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, в утвержденный план юбилейных мероприятий вошло более 30 событий по разным направлениям: концерты, конкурсы, выставочные проекты, телевизионные программы, показы документальных фильмов и даже открытие матча футбольным ударом, посвященным артисту.





«Активное участие в наполнении плана приняли Государственный академический Большой театр России, Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, Российский национальный музей музыки, Департамент культуры Москвы и телеканал «Россия-Культура», — уточнила Ольга Любимова.





Внучка народного артиста СССР Анна Козловская-Тельнова рассказала об основных мероприятиях программы. Коллектив Большого театра, где долгие годы служил Иван Семенович, покажет спектакль «Борис Годунов», в котором певец сыграл одну из самых ярких ролей в своей жизни. Главную партию исполнит заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, отметила министр.





Также в Малом зале Московской консерватории пройдет концерт памяти. Российский национальный музей музыки подготовит к юбилею стендовую экспозицию. На улицах Москвы появятся тематические фотовыставки. Московская детская школа искусств, которая носит имя певца, готовит проект «Уроки Козловского», включающий экскурсии в доме семьи артиста.





Иван Козловский родился 24 марта 1900 года в украинской Марьяновке. Советский и российский оперный певец стал солистом Большого театра уже в 26 лет. За свою жизнь он успел не только обрести мировую славу, но и получить множество наград и почетных званий.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой