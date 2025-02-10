Петиция об отмене аукциона с ИИ-искусством собрала свыше 3,5 тыс. подписей

Тысячи художников обратились к лондонскому аукционному дому Christie's с просьбой отменить продажу произведений искусства, созданных с использованием искусственного интеллекта. В петиции, собравшей более 3,5 тыс. подписей, заявляется, что технологии, применяемые для создания этих работ, нарушают авторские права, сообщает The Guardian.





По данным издания, аукцион под названием «Расширенный интеллект» станет первым в своем роде, где будут представлены работы, созданные с помощью ИИ. В рамках мероприятия планируется выставить 20 лотов с ценами от 10 тыс. до 250 тыс. долларов.





Авторы петиции утверждают, что многие из произведений, которые планируется представить на аукционе, созданы с использованием моделей ИИ, обучавшихся на защищенных авторским правом работах без соответствующих лицензий. В документе подчеркивается, что проведение такого аукциона способствует массовому воровству произведений художников со стороны компаний, работающих в области искусственного интеллекта.





Представитель Christie's прокомментировал ситуацию, указав, что большинство использованных для создания выставляемых произведений ИИ-моделей обучались на специализированных материалах художников.









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