Стартовал прием заявок на отраслевую премию РОСИЗО «Форма-Арт»

Начался прием заявок на отраслевую премию РОСИЗО «Форма-Арт», которая отмечает достижения в развитии, курировании и продвижении музейно-выставочных проектов. Участникам необходимо заполнить заявку на официальном сайте, где представлена вся информация и условия конкурса.







В конкурсе могут участвовать как частные, так и государственные компании, а также физические и юридические лица, предлагающие инновационные инженерные, цифровые и логистические решения для создания выставочно-экспозиционного пространства. На соискание премии принимаются работы, реализованные в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.





Работы должны соответствовать основным критериям отбора, включая добросовестность участников, соответствие номинации, эстетическую привлекательность, инновационность и оригинальность, а также успешность у аудитории и способность привлечь внимание к выставке.





Прием заявок завершится 10 апреля 2025 года. Финал конкурса и церемония награждения победителей состоится 16 апреля 2025 года в Национальном центре «Россия».









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