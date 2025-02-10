Ушел из жизни американский писатель Том Роббинс

Американский писатель Том Роббинс скончался в возрасте 93 лет.





О кончине Роббинса сообщила его супруга Алекса Роббинс на своей странице в соцсети. По словам супруги, писатель ушел из жизни в окружении близких, сохранив до последнего дня бодрость духа и ясность ума. Перед смертью Роббинс выразил пожелание, чтобы люди вспоминали его через его книги.





Роббинс получил широкую известность в среде американских хипстеров 1970-х годов. Творчество писателя отличает уникальная философия, которую он сам описывал как «серьезную игривость».





За свою карьеру писатель создал более десяти книг, среди которых выделяются сборник эссе, статей и рассказов под названием «Дикие утки, летящие задом наперед» и книга «Даже девушки-ковбои иногда грустят», по которой был снят фильм режиссером Гасом Ван Сентом.









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