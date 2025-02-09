Фильм «Поместье Принса» не выйдет в прокат из-за недовольства наследников артиста

Фильм «Поместье Принса» не выйдет в прокат из-за недовольства наследников артиста

09.02.2025

Документальный фильм «Поместье Принса» о музыканте не выйдет на экраны из-за родственников артиста, передает The Times.

По информации издания, наследники Принса недовольны тем, что авторы девятичасовой ленты раздувают сенсации вокруг некоторых этапов жизни музыканта.

Работу над картиной в течение пяти лет вел оскароносный режиссер Эзра Эдельман. В фильме использованы ранее не публиковавшиеся архивные материалы, более 70 интервью, включая те, что могли повредить репутации Принса. На доступ к архиву звезды кинематографисты потратили миллионы долларов, однако наследники музыканта сочли картину «недостаточно позитивной».

Лента уделяет большое внимание отношениям Принса с родителями, его любовным связям, смерти сына, о которой артист не рассказывал долгие годы, говорится в публикации.


Фото: кадр видео