Фильм «Поместье Принса» не выйдет в прокат из-за недовольства наследников артиста

Документальный фильм «Поместье Принса» о музыканте не выйдет на экраны из-за родственников артиста, передает The Times.



По информации издания, наследники Принса недовольны тем, что авторы девятичасовой ленты раздувают сенсации вокруг некоторых этапов жизни музыканта.



Работу над картиной в течение пяти лет вел оскароносный режиссер Эзра Эдельман. В фильме использованы ранее не публиковавшиеся архивные материалы, более 70 интервью, включая те, что могли повредить репутации Принса. На доступ к архиву звезды кинематографисты потратили миллионы долларов, однако наследники музыканта сочли картину «недостаточно позитивной».



Лента уделяет большое внимание отношениям Принса с родителями, его любовным связям, смерти сына, о которой артист не рассказывал долгие годы, говорится в публикации.









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