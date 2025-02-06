Не стало актера из фильма «Челюсти 3» Пола Хью Мориарти

Вручение состоялось 7 февраля в стенах Литературного института.
Министр культуры России и глава Карелии встретились 7 февраля.
Музей получит название «Духи и самогон».
Выставка открылась в Национальном художественном музее Якутии.
Стартовал конкурс 17 декабря 2024 года.
Вручение состоялось 7 февраля в стенах Литературного института.
Министр культуры России и глава Карелии встретились 7 февраля.
Музей получит название «Духи и самогон».
Выставка открылась в Национальном художественном музее Якутии.
Стартовал конкурс 17 декабря 2024 года.
Лаборатория для драматургов пройдет в три этапа.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил творческий коллектив со значимой датой.
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06.02.2025