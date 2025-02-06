Не стало актера из фильма «Челюсти 3» Пола Хью Мориарти

Актер Пол Хью Мориарти, известный по ролям в фильмах «Челюсти 3» и «Карты, деньги, два ствола», скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает портал The Sun.





Мориарти появился на свет в Лондоне в 1938 году, однако начал свою карьеру в кино только после 50 лет. В прошлом он занимался боксом и трудился в порту, где случайно встретил съемочную группу, работающую над фильмом. В его фильмографии более 40 ролей.





Актер скончался в кругу семьи, рядом с ним находилась жена. Причины его смерти пока не раскрываются.









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