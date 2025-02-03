Певица Чаппелл Рон получила Grammy как «Лучший новый исполнитель»

Американская певица Чаппелл Рон получила престижную награду Grammy в номинации «Лучший новый исполнитель» на 67-й церемонии вручения музыкальной премии.





Церемония вручения Grammy прошла в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия вел телеканал CBS.





Среди других претендентов на статуэтку были исполнители Сабрина Карпентер, Тедди Свимс, Бенсон Бун, Коллинз Чибуэзе (Shaboozey), британская певица Raye, музыкальная группа Khruangbin из Техаса и американская рэп-исполнительница Doechii. Чаппелл Рон была представлена в шести номинациях Grammy, что является рекордом для одного исполнителя, наряду с Сабриной Карпентер, которая также была номинирована в шести категориях.





В прошлом году лучшей новой исполнительницей была признана американская певица Виктория Моне.





Ведущим церемонии уже пятый год подряд является южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.









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