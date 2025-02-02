Лувр введет отдельный билет для просмотра «Джоконды»

Билет в музей даст доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а для просмотра «Джоконды» нужно буде...
Продюсером проекта выступил Игорь Угольников.
В музее ведется работа по созданию 60 макетов.
Участок протяженностью 456 метров был построен до 1810 года и является объектом культурного наследия...
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с генеральным секретарем Н...
Билет в музей даст доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а для просмотра «Джоконды» нужно буде...
Продюсером проекта выступил Игорь Угольников.
В музее ведется работа по созданию 60 макетов.
Участок протяженностью 456 метров был построен до 1810 года и является объектом культурного наследия...
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с генеральным секретарем Н...
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Премьерное представление от «Росгосцирка» вдохновлено русской классикой, а каждый из номеров шоу осн...
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02.02.2025