Лувр введет отдельный билет для просмотра «Джоконды»

Директор Лувра Лоранс де Кар рассказала о новых правилах, которые установит институция для просмотра картины Леонардо да Винчи «Джоконда».



По словам Лоранс де Кар, для просмотра шедевра потребуется отдельный билет.



Билет в музей даст доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а для просмотра «Джоконды» нужно будет заплатить отдельно.



В интервью радиостанции France Inter директор рассказала, что, скорее всего, «Мону Лизу» будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца, что позволит посетителям спокойно любоваться шедевром.









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