В ЛНР впервые за 10 лет представили шоу с морскими львами

Впервые з 10 лет на сцене луганского цирка выступили морские львы, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.



В Луганской Народной Республике (ЛНР) было представлено цирковое шоу «Магия великих слов».



Премьерное представление от «Росгосцирка» вдохновлено русской классикой, а каждый из номеров шоу основан на произведениях великих писателей.



По словам директора цирка Дмитрия Касьяна, программа станет одной из самых масштабных.



«Огромное количество номеров подготовили артисты, также будет множество дрессированных животных. Изюминкой программы станут морские львы — зрители уже давно не имели возможности увидеть их в нашем городе. Мы хотим выразить огромную благодарность Минкультуры РФ и ЛНР, а также „Росгосцирку“ за организацию этой чудесной сказки для детей и взрослых, которая станет настоящим подарком для всех, кто любит цирк», — сказал Касьян.









Фото: пресс-служба Минкультуры ЛНР