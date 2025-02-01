В Гонконге на сцену вернули обновленную оперу о Дональде Трампе

В Гонконге на сцену возвращается обновленный вариант кантонской оперы, главным героем которой является президент США Дональд Трамп.



В постановке появились новые персонажи — Камала Харрис и Илон Маск.



По словам импресарио и композитора Эдварда Ли Куймин, оперу Trump on Show вновь покажут на сцене театра Sunbeam Theatre с 1 по 3 февраля. Все билеты на постановку распроданы.



Опера впервые была представлена в Гонконге в 2019 году, после чего была показана в 2021 году. После возвращения Трампа в Белый дом показы постановки возобновили.



«Trump on Show была единственной кантонской оперой, которая привлекала в наш театр множество молодых зрителей. Для многих из них это был первый опыт того, что мы делаем. Я был удивлен, я не ожидал этого», — приводит слова композитора издание South China Morning Post.









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