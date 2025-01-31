Умер актер Анатолий Зобнин

31.01.2025

Умер актер Анатолий Зобнин
Скончался киноактер Анатолий Зобнин.

О кончине артиста сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — указано в сообщении.

По информации канала, актер находился в реанимации из-за пневмонии и онкологического заболевания.

Анатолий Зобнин получил широкую известность благодаря роли «Прикинутого» в фильме «Бумер».


Фото: Pixabay.com