Умер актер Анатолий Зобнин

Представитель МИД подчеркнула, что Запад выбрал Россию в качестве одной из первых жертв политики отм...
Актеров наградили за роли в фильме «Воздух» и «Смотри на меня».
На сцену вышла оперная певица Сюй Минхун, дирижер Чжан Сыцин и виолончелист Тань Юйцзе.
Победителей наградили на киностудии «Мосфильм».
Народный артист России удостоился награды «За вклад в российский кинематограф».
Представитель МИД подчеркнула, что Запад выбрал Россию в качестве одной из первых жертв политики отм...
Актеров наградили за роли в фильме «Воздух» и «Смотри на меня».
На сцену вышла оперная певица Сюй Минхун, дирижер Чжан Сыцин и виолончелист Тань Юйцзе.
Победителей наградили на киностудии «Мосфильм».
Народный артист России удостоился награды «За вклад в российский кинематограф».
Выставка «Искусство в масштабе» будет открыта до 13 апреля.
Стороны будут сотрудничать в организационной, просветительской, информационной и творческой областях...
Президент России отметил, что всех номинантов объединяют талант и увлеченность избранным делом.
Четвертый Международный конкурс «Танец – душа народа» завершился в Краснодарском государственном инс...
Документальный фильм представят в рамках дискуссионных площадок в Ростове-на-Дону.
В ведомстве прошла встреча под руководством статс-секретаря — замминистра культуры Жанны Алексеевой.
Постановку должны были представить 16 февраля и 5 марта.
Историк и литературовед скончалась на 95-м году жизни.
Церемония вручения наград пройдет 15 февраля.
Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет на платформе «Кинопоиск» 14 февраля.
Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса.
9 февраля 2025 года Государственный Исторический музей отмечает день рождения.
Темой чтений стало «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Фестиваль пройдет с 4 по 7 февраля в городе Братунац при поддержке Минкультуры России.
Выставка стала совместным проектом Музея Победы и Главного управления Генштаба ВС РФ.
31.01.2025