В Доме кино 30 января простятся с Игорем Янковским

Прощание с известным актером и медиаменеджером Игорем Янковским пройдет 30 января в 12:00 в Белом зале Дома кино. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в Telegram-канале альянса рекламных агентств АКАР, РАМУ и АРИР.





В сообщении уточняется, что гражданская панихида пройдет по адресу: Васильевская улица, 13. Янковский ушел из жизни на 74-м году, оставив значимый след в театре и рекламе. Он стал одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).





Игорь Янковский родился 29 апреля 1951 года. Окончил театральное училище имени Б. В. Щукина в 1974 году. С 1974 по 1992 год он служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а также снимался в кино и вел телепередачи. В начале 1990-х годов Янковский переключился на рекламный бизнес и активно участвовал в создании АКАР, сыграв ключевую роль в ее становлении.





В 2000 году он был избран в Российскую академию рекламы и стал лауреатом национальной премии «Медиаменеджер года» в 2002 году. С 1996 по 2011 год Янковский занимал пост президента Московского международного фестиваля рекламы.









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