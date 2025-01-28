Квентин Тарантино поставит в театре и адаптирует для кино пьесу

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал о своих творческих планах.



Ранее Тарантино сообщил, что фильм «Кинокритик» станет последней его работой в киноиндустрии, однако в минувшем году постановщик отказался от съемок проекта.



В рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс» Тарантино сообщил о том, что пишет театральную пьесу.



«Если вам интересно, чем я сейчас занимаюсь, то я пишу пьесу, и, возможно, это мой следующий проект. Если она окажется провальной, то я, скорее всего, не буду превращать ее в кино. Но если это будет хит? Тогда ее адаптация может стать моим последним фильмом», — рассказал режиссер.



Тарантино назвал «чертовски большим вызовом» постановку пьесы.









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